نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون يبحث مع وزراء خارجية 4 دول عربية الوضع في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة الوضع في قطاع غزة مع وزراء خارجية أربع دول عربية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء ورئيس الدبلوماسية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزراء خارجية السعودية ومصر والأردن، وسيستعرض معهم "الوضع في الشرق الأوسط" في ظل الحرب الدائرة في غزة.

ولم يعط قصر الإليزيه مزيدا من التفاصيل حول لقاء ماكرون مع المسؤول القطري والوزراء السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن قلقهما إزاء "الوضع الإنساني الكارثي في غزة"، وأكدا مجددا معارضتهما للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.