العالم اليوم - "آيفون 16 برو ماكس".. تسريبات جديدة مثيرة للاهتمام

انتم الان تتابعون خبر "آيفون 16 برو ماكس".. تسريبات جديدة مثيرة للاهتمام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 04:21 مساءً - طرحت شركة "أبل" الأميركية، منذ عام 2007، أكثر من 15 صنفا في جيل هواتف "آيفون"، فيما تستعد لإزاحة الستار عن جهازها الجديد "آيفون 16" في سبتمبر المقبل.

وقال موقع "كريتيف بلوك" إن التسريبات الجديدة تشير إلى أن البطارية والكاميرا في الهاتف الجديد ستخضعان لـ"تغيير شامل".

وأضاف المصدر أن التقارير المنتشرة تكشف أن "iPhone 16 Pro Max" سيحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي أكبر، بينما سيتضمن طراز "iPhone 16 Pro" كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل لأول مرة.

وتابع: "هذا وسيكون مستشعر -برو ماكس- معتمدا على مستشعر Sony IMX903 متقدم بدقة 48 ميغابكسل".

كما أبرز الموقع أن إحدى التسريبات المنتشرة تفيد بأن كاميرات آيفون 16 ستأتي بتصميم جديد مع عدسات مكدسة بشكل عمودي، مما سيؤدي إلى تعزيز قدرات "تسجيل الفيديو المكاني".

وفي الوقت نفسه، يشاع كذلك أن آيفون 16 برو ماكس سيتميز بتقريب تليفوتوغرافي "فائق"، حيث سيزيد الطول البؤري للعدسة من 77 ملم إلى 300 ملم. وأوضح المصدر: "يمكن أن تكون قدرات التقريب الكبيرة بمثابة نعمة للمصورين المبدعين".