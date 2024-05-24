نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة العدل الدولية: لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية كافية لتخفيف المعاناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت محكمة العدل الدولية، إنهم ليسوا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية كافية لتخفيف المعاناة على الفلسطينيين في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية خي قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.