العالم اليوم - للإصابة.. أنشيلوتي يعلن غياب "نجم الوسط" عن موقعة دورتموند

انتم الان تتابعون خبر للإصابة.. أنشيلوتي يعلن غياب "نجم الوسط" عن موقعة دورتموند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 05:22 مساءً - أعلن المدير الفني لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، الجمعة، أن لاعب الوسط أوريلين تشواميني سيغيب عن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب تعرضه لإصابة في القدم تلقي بظلال من الشك أيضا على مشاركته في بطولة أوروبا.

ولم يلعب تشواميني (24 عاما)، الذي شارك في 38 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، منذ تعرضه لإصابة في قدمه بسبب الإجهاد خلال الفوز على بايرن ميونيخ الألماني في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر.

وسيواجه الفريق الملكي منافسه الألماني بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب ويمبلي، في الأول من يونيو المقبل.

وقال أنشيلوتي للصحفيين قبل المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، السبت: "هو يبذل جهدا فرديا لكنه ليس جاهزا للنهائي. دعونا نرى هل سيكون جاهزا لبطولة أوروبا".

وضمت قائمة منتخب فرنسا لبطولة أوروبا التي أعلنها المدرب ديدييه ديشامب الأسبوع الماضي اسم تشواميني من بين 25 لاعبا، علما أن البطولة تنطلق يوم 14 يونيو في ألمانيا.