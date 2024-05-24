نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة العدل الدولية: نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس محكمة العدل الدولية، إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، خلال اجتماع مناقشة قضية الإبادة الجماعية في فلسطين، أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.

وتابع: التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.