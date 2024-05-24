نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدل الدولية: برنامج الأغذية أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس محكمة العدل الدولية، إن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أنهم ليسوا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وطالب إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر.

وأشار رئيس محكمة العدل الدولية، إلى أن الحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.

