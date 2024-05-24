نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن غفير: يجب الرد على قرار محكمة العدل الدولية باحتلال رفح الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه يجب أن نقدم ردا واحدا على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح الفلسطينية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية خلال اجتماع مناقشة قضية الإبادة الجماعية في فلسطين، إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.