نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية خلال اجتماع اليوم في المقال التالي

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة