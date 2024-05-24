نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية خلال اجتماع اليوم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.
وتستعرض "بوابة دوت الخليج" في التقرير التالي أبرز تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية:
- برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية.
- لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين.
- على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر.
- للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.
- نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.
- الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.
- التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.