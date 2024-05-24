حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدوليةرحبت حركة حماس، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي للإبادة".

كما رحبت الحركة في بيانها "بذات القرار الذي يطالب بإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية".

واستدركت: "كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا (شمال) وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، مساء الجمعة، قرارا مُلزمًا لـ"إسرائيل" بوقف فوري لهجومها العسكري على رفح جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام – خلال تلاوته قرار المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم، بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة: على "إسرائيل" وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح.

كما طالب "إسرائيل" بالمحافظة على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.