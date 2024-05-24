العالم اليوم - رويترز: "أرامكو" تعتزم بيع أسهم بعدة مليارات من الدولارات

انتم الان تتابعون خبر رويترز: "أرامكو" تعتزم بيع أسهم بعدة مليارات من الدولارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 07:25 مساءً - قال مصدران مطلعان، لوكالة رويترز، الجمعة، إن السعودية تعتزم بيع أسهم بمليارات الدولارات في شركة الطاقة العملاقة أرامكو في يونيو على أقرب تقدير، فيما قد يكون أحد أكبر صفقات الأسهم في المنطقة.

وذكر أحدهما أن الطرح قد يجمع نحو 10 مليارات دولار. وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر سري، إن الاستعدادات جارية والتفاصيل قد تتغير.

وأضافا أنه سيتم إدراج الأسهم في الرياض وسيكون طرحا مسوقا بالكامل وليس بيعا سريعا على مدار أيام قليلة.