العالم اليوم - مفاجأة.. بديل تشافي المحتمل أبلغ لاعبا في برشلونة بقدومه

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة.. بديل تشافي المحتمل أبلغ لاعبا في برشلونة بقدومه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 07:25 مساءً - كشفت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية أن الألماني هانز فليك كان قد أبلغ أحد لاعبي برشلونة، أنه سيخلف تشافي هرنانديز في تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن "فليك تحدث مع لاعب تربطه به علاقة جيدة، وأبلغه بتوليه مسؤولية الإدارة الفنية لنادي برشلونة"، واعتبرت أن ذلك "يفسر الارتباك في تشكيل الفريق في الآونة الأخيرة".

وفليك المرشح الأول لخلافة تشافي، الذي أعلن النادي الكتالوني إقالته من منصبه الجمعة.

وتولى فليك تدريب روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ الألماني، وكذلك أشرف على مارك أندريه تير شتيجن وإيلكاي غوندوغان في منتخب الـ"مانشافت"، الأمر الذي يشير إلى أن أحد الثلاثة قد يكون اللاعب المعني.

وذكرت الصحيفة أن "رئيس النادي خوان لابورتا قرر اختيار فليك بعد تشافي، في اليوم الذي عزم فيه على تعيين الأخير مديرا فنيا"، وهو ما عرفه بيني زاهافي وكيل المدرب الألماني، وأبلغ موكله أنه سيكون المدرب القادم.

ويتوافق هذا مع التقارير التي تفيد بأن زاهافي "كان غاضبا من قرار الاستمرار مع تشافي، ولم يرد على رسائل لابورتا".

بيان برشلونة