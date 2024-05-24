العالم اليوم - الجزائر.. حركة البناء الوطني ترشح تبون لفترة رئاسية جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 07:25 مساءً - أعلنت حركة البناء الوطني، الجمعة، ترشيحها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية، المقررة في 7 سبتمبر المقبل.

وجاء الإعلان على لسان رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب نهاية الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني للحركة.

وقال بن قرينة إن "مجلس الشورى الوطني استجاب لترشيح تبون"، مؤكدا أنه "سيكون الفارس الذي ستراهن عليه الحركة".

ولم يعلن تبون حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي ديسمبر 2019، فاز تبون برئاسة الجزائر بعد حصوله على نحو 58 بالمئة من الأصوات.

وكانت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أعلنت، قبل أيام، ترشحها للانتخابات الرئاسية.