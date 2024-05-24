العالم اليوم - غانتس: إسرائيل ستواصل حربها "حتى في رفح"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 08:22 مساءً - قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، إن إسرائيل ستواصل حربها "العادلة والضرورية" على حركة حماس.

وأضاف غانتس في بيان، بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة: "شرعت دولة إسرائيل في حرب عادلة وضرورية بعد أن قامت منظمة إرهابية وحشية بذبح مواطنينا، واغتصبت نساءنا، وخطفت أطفالنا وأطلقت الصواريخ على مراكز مدننا".

وتابع: "دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح".

وأردف قائلا: "إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين".