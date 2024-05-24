نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية بجنوب إفريقيا: حكم محكمة العدل الدولية غير مسبوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصفت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب إفريقيا، في أول تعليق لها على حكم محكمة العدل الدولية بأنه غير مسبوق.

وأكد وزارة العلاقات الخارجية بجنوب إفريقيا، أنها ستتواصل مع مجلس الأمن الدولي بخصوص حكم العدل الدولية.

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة



وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية خلال اجتماع مناقشة قضية الإبادة الجماعية في فلسطين، إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.