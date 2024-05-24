العالم اليوم - القروض الخضراء في الصين تسجل نموا قياسيا بالربع الأول

وكشف تقرير إحصائي نشرته صحيفة الشعب اليومية نقلاً عن بنك الشعب الصيني، أن إجمالي رصيد القروض الخضراء بالعملات المحلية والأجنبية وصل إلى 33.77 تريليون يوان بنهاية الربع الأول، مسجلاً زيادة بنسبة 35.1 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 3.7 تريليون يوان خلال الربع الأول.

وقال شي ييتشن، كبير المستشارين الأكاديميين لمعهد البحوث الدولية للتمويل الأخضر، إن التوسع المطرد في نطاق الاقتصاد الأخضر أدى إلى تنامي الطلب على التمويل الأخضر، مما ساهم في تشكيل تفاعل إيجابي بين توجهات السوق وسياسات التمويل الأخضر، مشيرا إلى أن التمويل الأخضر يؤدي دورا حيويا في معالجة التحديات البيئية والإيكولوجية، فضلاً عن دفع إعادة الهيكلة الصناعية والتحول الأخضر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الخبراء أن الدعم المتزايد من قبل البنوك التجارية للتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التجميع التدريجي للموارد المالية بشكل منظم للقطاع الأخضر ومنخفض الكربون، سيشكل دعامة قوية لتحقيق ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني في الصين.