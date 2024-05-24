نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناتو لا ينوي دعوة أوكرانيا للانضمام للحلف خلال قمة يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية الأمريكي جيمس أوبراين أن الناتو لن يوجه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى صفوفه في قمة يوليو التي ستعقد في واشنطن، لكنه سيدعمها بقوة.

تحدث الدبلوماسي في مؤتمر صحفي خاص عبر الإنترنت للصحفيين: لا نتوقع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو. لكننا نعتقد أن يتم الإعلان عن دعم عسكري قوي لأوكرانيا في سعيها لكسب هذه الحرب.

كما تطرق للجولة المرتقبة التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوروبا.

في السابق، أشار مسؤولون أميركيون في اكثر من مناسبة إلى أن كييف لن تتلقى دعوة للانضمام إلى التحالف في قمة واشنطن.

وقد أفصحت عن ذلك بوضوح الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث.