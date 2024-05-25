نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكم العدل الدولية "انهيار أخلاقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، لم يربط بين مطلب إنهاء القتال ومطلب إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، حسب "رويترز".

وقال لابيد، المعارض شديد الانتقاد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن فشل المحكمة في الربط بين القضيتين "انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية".

وأمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية، وذلك في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة، على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وقال القاضي اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيًا"، مشيرًا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ يناير 2024".