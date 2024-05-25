مصدر رفيع المستوي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بقطاع غزة.

وأكد المصدر فى تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح هو معبر مصري- فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها.

العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية خلال اجتماع مناقشة قضية الإبادة الجماعية في فلسطين، إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.