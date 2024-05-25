نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير اليابان بالقاهرة: اهتمام المصريين المتزايد بالسوشي يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة اليابان بالقاهرة ندوة موسعة عن تاريخ السوشي، الطبق الياباني الأكثر شهرة في العالم، وذلك في إطار فعالياتها الثقافية الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مصر واليابان.

وأخذت الندوة الحضور في رحلة عبر تاريخ السوشي، حيث تم عرض فيلم حول نشأة هذا الطبق وتطوره عبر العصور، ومختلف أنواعه ومكوناته وطرق تحضيره.

وأكد سفير اليابان بالقاهرة، أوكا هيروشي، على أن السوشي ليس مجرد وجبة، بل هو ثقافة وتقليد ياباني عريق يعكس مهارة الطهاة اليابانيين وإبداعهم، مشيرًا إلى أن اهتمام المصريين المتزايد بالسوشي يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

من جانبها، قالت مديرة مؤسسة اليابان بالقاهرة، أيومي هاشيموتو، إن السوشي يمثل رمزًا هامًا للثقافة اليابانية وجسرًا ثقافيًا بين مصر واليابان، وأن تقديمه باستخدام مكونات مصرية مثل البامية يُتيح فرصة التعرف على ثقافة وتقاليد البلدين من خلال تذوق طعام مميز.

وأعربت عن سعادتها بتنظيم هذه الندوة، والتي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من المهتمين بالمأكولات اليابانية، حيث قدم طاهٍ ياباني شهير عرضًا توضيحيًا لأشهر أنواع السوشي، مستخدمًا مكونات مختلفة وشرحًا لطريقة تحضير كل نوع، كما قدم الطاه نوعًا جديدًا من السوشي ابتكره خصيصًا للندوة، وذلك باستخدام البامية المصرية، أحد المكونات الأساسية في المطبخ المصري.