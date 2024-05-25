العالم اليوم - سنتكوم: اعتراض صاروخ كروز في منطقة يسيطر عليها الحوثي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 05:18 صباحاً - قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إنها تمكنت من تدمير صاروخ كروز من طراز في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران.

وقالت سنتكوم في بيان: "في حوالي الساعة 8:10 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 23 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في الاشتباك مع صاروخ كروز للهجوم الأرضي (LACM) في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران.

وأضاف البيان: "الصاروخ يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مضيفة إنه هذه الإجراءات تتخذ لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية."

بيان الحوثي

وكانت قد قالت جماعة الحوثي إنها شنت هجمات على ثلاث سفن في البحر الأحمر والبحر المتوسط ​​وبحر العرب، لكن الشركة المشغلة للسفينة التي زعمت الحركة استهدافها في البحر المتوسط ​​قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع مثل هذا الحادث.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في كلمة بثها التلفزيون إن قوات الجماعة استهدفت السفينة (يانيس) في البحر الأحمر والسفينة (إسيكس) في البحر المتوسط والسفينة (إم.إس.سي ألكساندرا) في بحر العرب.

وأضاف "قامت القوة الصاروخية باستهداف سفينة (إسيكس) الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

ولم يوضح متى وقعت الهجمات تحديدا.

وقالت سنتكوم إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على البحر الأحمر في 23 مايو لكن لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار.