العالم اليوم - عقوبات أوروبية على 9 كيانات إيرانية لتوريد مُسيرات إلى روسيا

انتم الان تتابعون خبر عقوبات أوروبية على 9 كيانات إيرانية لتوريد مُسيرات إلى روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 05:18 صباحاً - قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن حكومات دول الاتحاد وافقت على فرض عقوبات على تسعة جهات وشخصيات إيرانية، منهم وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، لتوريد طائرات مسيرة إلى روسيا تستخدمها موسكو في حربها على أوكرانيا.

وسيُعلن الاتفاق المبرم بين سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل تحت عنوان (كوريبر) بعد مصادقة وزراء خارجية التكتل خلال اجتماع يوم الاثنين المقبل.

وقال دبلوماسي إن الاتفاق وافق على إدراج "تسعة كيانات في بند الطائرات المسيرة الإيرانية. لا يزال العمل جاريا على بعض التفاصيل الفنية، لكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيعلن الاتفاق السياسي في مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين".

وأكد دبلوماسي ثانٍ أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني مدرج في قائمة العقوبات المتفق عليها.

وتتضمن العقوبات حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات والحرمان من مصادر التمويل والموارد الاقتصادية.