نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏وكالة الأنباء السورية: مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة بدمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة الأنباء السورية، بمقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة بدمشق.

وأعلنت وسائل إعلامية، أن إيران شنت هجوما على إسرائيل باستخدام ب100مسيرة وصاروخ بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن.

وفي وقت سابق، قصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.