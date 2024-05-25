الصين تعلن انتهاء مناوراتها العسكرية حول تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 09:31 صباحاً - اختتمت الصين سلسلة من التدريبات العسكرية حول تايوان، اليوم السبت، في خطوة زادت من حدة التوترات في المنطقة.

انتهت المناورات، التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك - 2024A"، على مدار يومين، وتضمنت المناورات محاكاة هجمات بقاذفات القنابل والتدريب على الصعود على متن السفن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وانطلقت المناورات بعد ثلاثة أيام فقط من تنصيب الرئيس التايواني، لاي تشينج تي، الذي وصفته بكين بـ "الانفصالي"، ووصفت بكين التدريبات بأنها "عقاب".

وعلى الرغم من العروض المُتكررة التي قدمها الرئيس "لاي" للحوار مع الصين، إلا أن عروضه قوبلت بالرفض باستمرار، وهو يصر على أن مستقبل تايوان، يجب أن يحدده شعبها ويرفض مطالبات بكين بالسيادة.

وأدانت الحكومة التايوانية الأنشطة العسكرية الصينية، وأعربت عن أنها لن تخضع لضغوط الصين.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية أن 46 طائرة عسكرية صينية عبرت الخط الوسطي لمضيق تايوان، وهي حدود غير رسمية كانت محترمة في السابق. ورصدت الوزارة 62 طائرة صينية، بما في ذلك مقاتلات متطورة من طراز Su-30 وقاذفات قنابل من طراز H-6 ذات القدرة النووية، و27 سفينة بحرية في محيط تايوان، وامتدت عمليات الطائرات حتى قناة باشي، التي تقع في موقع استراتيجي بين تايوان والفلبين.