وزير الدفاع الأمريكي ينقل صلاحياته لنائبته

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، أن وزير الدفاع، لويد أوستن، نقل صلاحياته الرسمية مؤقتًا إلى نائبته، كاثلين هايكس؛ لأسباب صحية.

ووفقًا للمعلومات التي تم تقديمها، فإن دخوله المستشفى إجراء متابعة غير جراحي محدد مسبقًا، واختياري يتعلق بمشكلة المثانة التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الوزارة أن الأمر لا علاقة له بتشخيص إصابة "أوستن" بمرض السرطان.

وقال البيان إنه تم إبلاغ البيت الأبيض والكونجرس بشأن هذا الإجراء، وستقوم الوزارة بتقديم معلومات إضافية بعد الإجراء.

كان "أوستن"، قد تعرض لانتقادات في بداية العام لإخفاء إصابته بمرض سرطان البروستاتا، واحتجازه في المستشفى بسبب مضاعفات الخضوع لجراحة جرت سرًا، وحتى الرئيس جو بايدن لم يعلم لعدة أيام أن وزير الدفاع كان في المستشفى.