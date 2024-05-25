سفيرة بنجلاديش بالقاهرة تشيد بدور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت سفيرة بنجلاديش في القاهرة، سامينا ناز، بدور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية، ومساهمتها الفاعلة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة على متانة العلاقات بين بلادها ومصر، والتي تمتد على مدار 50 عامًا، وتقوم على أسس من القيم المشتركة والتعاون المثمر في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة السفيرة مساء أمس خلال احتفال سفارة بنجلاديش بالقاهرة بالذكرى 54 لاستقلال البلاد واليوم الوطني، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وعدد من السفراء من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي اعترفت ببنجلاديش عام 1973، ولعبت دورًا هامًا في دعم مسيرة نضالها من أجل الاستقلال، كما ساهمت بشكل فعال في انضمام بنجلاديش إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

وأوضحت أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نموًا مضطردًا في كافة المجالات، بما في ذلك التجارة والتعليم والزراعة والسياحة والدفاع، كما يوجد تعاون وثيق بين البلدين في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.

وفي سياق آخر، سلطت السفيرة الضوء على ذكرى استقلال بنجلاديش الـ 54، مشيدة بدور الشيخ مجيب الرحمن، "بانغاباندو"، في قيادة النضال من أجل الحرية وتحقيق الاستقلال.

وأكدت على التقدم الكبير الذي حققته بنجلاديش خلال السنوات الماضية، حيث تحولت إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وذلك بفضل السياسات الحكومية الرشيدة ودعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشارت إلى أن بنجلاديش أصبحت ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة في العالم، وحققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات أخرى مثل صناعة الأدوية والسيراميك وبناء السفن.