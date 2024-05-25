مقررة أممية تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل لعدم التزامها بقرار العدل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 11:25 صباحاً - دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح.

وكتبت ألبانيز على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عملياتها في المدينة»، مسلطة الضوء على شهادات وصلتها من المحاصرين في رفح وصفتها بالـ«مروعة».

وأضافت: «إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه».

ودعت ألبانيز إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقف عن هجومها.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت أمس الجمعة، قرارا يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية برفح، وفتح معبر رفح، لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.