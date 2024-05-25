نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يعلن حالة كارثة في ولايات متضررة من العواصف الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة كارثة في ولايات نبراسكا وفيرجينيا وماين الأمريكية، وأمر بتقديم مساعدة فيدرالية لدعم جهود الإنقاذ بعد العواصف الشتوية العنيفة التي ضربت هذه المناطق، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يتم توجيه التمويل الفيدرالي لدعم الحكومات الولائية والمحلية، بالإضافة إلى بعض المنظمات الخاصة غير الربحية، لتكملة جهود الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التي تضررت بسبب العواصف الشتوية العنيفة والأمطار الغزيرة.

وتعرضت ولاية نبراسكا وبعض ولايات أخرى لعواصف وإعصار كبير، أسفرت عن خسائر فادحة بما في ذلك تدمير بعض المباني وسقوط أشجار وخطوط كهرباء، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وفقدان العديد منهم لحياتهم.

وتوقف التيار الكهربائي عن نحو 60 ألف شخص في ولايتي نبراسكا وأيوا خلال ذروة العاصفة، فيما توقعت خدمات الأرصاد الجوية في أمريكا استمرارية ارتفاع سرعة الرياح إلى 80 ميلًا في الساعة خلال الأيام القادمة.

وتشهد ولايات أمريكية أخرى مثل إلينوي وأيوا وداكوتا الشمالية وأوكلاهوما وتكساس وأخرى شرقية مثل ماين وكونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وميريلاند وفيرجينيا رياحًا مدمرة، أدت إلى سقوط الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء.

يتعامل السكان مع تداعيات الكوارث الطبيعية والجهود الجماعية لإعادة الإعمار والاستقرار في المناطق المتضررة، مع تقديم الدعم والمساعدة من الحكومة الفيدرالية للمساعدة في التعافي السريع وتخفيف الأضرار الناتجة عن هذه الظروف القاسية.