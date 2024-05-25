سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يشكر المصريين لشغفهم بالثقافة الكورية

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أحمد جودة - القاهرة - وسط جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية، اختتم المركز الثقافي الكوري أسبوعه الثقافي أمس بدار الأوبرا حيث استضاف المسرح المكشوف مهرجان الكى بوب لعام 2024.

وشارك في المهرجان 8 فرق في فئتي الغناء والأداء الحركي بالإضافة أربعة عروض للمشاركين في أكاديمية الكى بوي التي استضافتها أكاديمية الفنون خلال الفترة من 29 أبريل إلى 14 مايو.

واستهل المهرجان برنامجه بكلمة للسفير الكوري كيم يونج هيون أعرب فيها عن امتنانه لدار الأوبرا على استضافتها الناجحة لأسبوع الثقافة الكورية، كما وجه الشكر لجميع المشاركين لشغفهم بالثقافة الكورية.

وقال السفير الكوري أنه سيجري تنظيم أسبوع آخر للثقافة الكورية في وقت لاحق من العام الجاري تحت عنوان K-Music، حيث سيتمكن الجمهور تذوق الإيقاعات والموسيقى الكورية.

وبعد أن قدمت الفرق المشاركة عروضها المتميزة التي لاحقت استحسانا كبيرا من جانب الجمهور، انتهت لجنة التحكيم المكونة السفير الكوري ود. لمياء زايد رئيس دار الأوبرا ود. أحلام يونس الرئيس السابق الأكاديمية الفنون إلى منح جوائز المهرجان الثلاثة إلى كل من طيف عبد الله في المركز الثالث في فئة الغناء وفريق Glitch Gang بالمركز الثاني في الاداء بينما فاز فريق Bitter Sweet بالمركز الأول في الأداء.

واختتم المهرجان بكلمة للسفير الكوري وجه فيها الشكر لجميع المشاركين معربا عن امله في أن يتمكن أحد الفائزين من التأهل للمشاركة في مهرجان الكى بوب العالمي في كوريا.