العالم اليوم - قتيلان من حزب الله بقصف جوي إسرائيلي وسط سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 03:24 مساءً - قتل عنصران من حزب الله اللبناني، اليوم السبت، جراء قصف نفذته مسيّرة اسرائيلية على عربتين تابعتين للحزب وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأورد المرصد أن "مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة وشاحنة تابعتين لحزب الله قرب مدينة القصير" في محافظة حمص بينما كانتا "في طريقهما الى مطار الضبعة العسكري"، ما أدى إلى "مقتل مقاتلين اثنين على الأقل من الحزب وإصابة آخرين بجروح".

ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه في غضون أسبوع على أهداف لحزب الله في سوريا قرب الحدود مع لبنان، وفقا لفرانس برس.

وكانت ضربة منسوبة لإسرائيل استهدفت الاثنين مقراً لحزب الله في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن مقتل 8 مقاتلين موالين لطهران، وفق المرصد.

وطالت ضربة أخرى في التوقيت ذاته مقراً تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص.

واستهدفت ضربة إسرائيلية السبت الماضي سيارة كان يستقلها قيادي من حزب الله ومرافقه في منطقة الديماس، وفق المرصد، من دون أن يحدد مصيرهما، فيما لم يعلن حزب الله مقتل أي من عناصره.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب القوات السورية وفي مقدّمها حزب الله.

وزادت وتيرة الضربات منذ اندلعت الحرب بين حماس واسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.