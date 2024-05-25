العالم اليوم - "نتبع نتنياهو".. فيديو يوثق تمرد جندي إسرائيلي على الجيش

انتم الان تتابعون خبر "نتبع نتنياهو".. فيديو يوثق تمرد جندي إسرائيلي على الجيش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 03:24 مساءً - انتشر تسجيل لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، في فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الجندي في الفيديو الذي نشره على تيليغرام: "لن نستمع إلا لرئيس الوزراء"، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع فتح تحقيق في الواقعة.

خلال اليوم الماضي، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لجندي ملثم يدعو إلى التمرد ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفقا لموقع "إن 12".

وأعلن الجندي في الفيديو: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية".

ومن جهته، نشر نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، الفيديو على حسابه الشخصي.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش: "السلوك الموثق في الفيديو هو انتهاك خطير لأوامر الجيش الإسرائيلي وقيم الجيش الإسرائيلي، ويشكل شبهة ارتكاب مخالفات جنائية".