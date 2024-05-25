العالم اليوم - استطلاع: 77% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب

انتم الان تتابعون خبر استطلاع: 77% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 03:24 مساءً - كشف استطلاع رأي إسرائيلي أن معظم الإسرائيليين، أو ما نسبته 77 في المئة، يعتقدون أن حركة حماس انتصرت، حتى الآن، في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن 37 في المئة من المصوتين المؤيدين لليمين الإسرائيلي يعتقدون أن حماس انتصرت في الحرب، مقابل 16 في المئة من اليمينيين يعتقدون أن إسرائيل هي المنتصرة حتى الآن.

وفيما يتعلق بالوسطيين وأنصار اليسار في إسرائيل، أظهر الاستطلاع أن ما نسبته 40 في المئة منهم يعتقدون أن حماس انتصرت في الحرب الدائرة في قطاع غزة، مقابل 4 في المئة يعتقدون أن إسرائيل هي التي انتصرت.

وهذا يعني أن 77 في المئة من الإسرائيليين، من كافة الأطياف السياسية، يعتقدون حماس انتصرت، فيما يعتقد 20 في المئة فقط من الإسرائيليين أن إسرائيل انتصرت.

يشار أن عينة الاستطلاع الذي أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت بالتعاون مع جامعة رايخمان اشتملت على 810 إسرائيليين.

وعلى صعيد آخر، يعتقد نحو 63 في المئة من الإسرائيليين أن الولايات المتحدة باتت أقل أمنا للسفر إليها.

ويأتي هذا الاعتقاد على ما يبدو نتيجة للأنباء عن الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، والتي طالبت بوقف الحرب على غزة.