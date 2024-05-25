ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 8855

ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 8855ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8 آلاف و855 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً الجمعة والسبت.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم، أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو 8855"، مضيفة أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس، واليوم السبت 18 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق المؤسستين، على محافظات رام الله، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، وقلقيلية، والخليل.

ولفت البيان إلى "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، مما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت -إضافة إلى المعتقلين- أكثر من 505 شهداء ونحو 5 آلاف جريحا، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.