نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: مدير سي آي إيه اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت أكسيوس للاخبار عن مسؤول إسرائيلي قوله بأن مدير سي آي إيه اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات الرهائن.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من احتجاز مقاتلي حركة «حماس» رهائن خلال هجوم مباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، تواصلت حكومة قطر مع البيت الأبيض وأبلغتهم بطلب تشكيل فريق مصغر من المستشارين للمشاركة في جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.



وأسفر هذا العمل، الذي بدأ في الأيام التي أعقبت احتجاز الرهائن، عن نتائج أخيرًا مع الإعلان عن صفقة تبادل بوساطة قطر ومصر، ووافقت عليها إسرائيل و«حماس» والولايات المتحدة.