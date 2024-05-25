نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تفتح تحقيقًا في مقطع فيديو الجندي الملثم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لجندي ملثم، أو جندي احتياط، يدعو إلى التمرد ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفق تقارير وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجندي الملثم: "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية."حسب التقارير الإعلامية التي أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية، في موقعها الإلكتروني.

وفتح الجيش الإسرائيلي، تحقيقا في الفيديو، الذي نشره يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، عبر تلجرام.