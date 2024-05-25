العالم اليوم - فيديو: بنزيما يدعو فريق ليون إلى القضاء على باريس سان جيرمان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 06:24 مساءً - حرص كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، على دعم فريقه الأسبق أولمبيك ليون، قبل مواجهته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان نهائي الكأس.

وظهر المحترف باتحاد جدة في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لأولمبيك ليون على شبكة "إكس" وهو يشحن فيه لاعبي الفريق والجماهير قبل مواجهة باريس سان جيرمان، في وقت لاحب يوم السبت، في نهائي كأس فرنسا.

وقال نجم ريال مدريد السابق: "تحياتي يا شباب، اليوم وليس غدا بكثير من القوة والطموح والشجاعة، من فضلكم اقضوا عليهم.. اقضوا عليهم.. الليلة سنكون أسرة واحدة، انطلقوا يا شباب".

يذكر أن بنزيما لعب بصفوف ليون قبل الرحيل إلى ريال مدريد في صيف 2009 ومنه إلى اتحاد جدة في صيف العام الماضي بعد 25 لقبا مع النادي الملكي.

ويسعى ليون للفوز بلقب كأس فرنسا للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2012، بينما يتطلع فريق العاصمة للفوز باللقب للمرة 15.