عضو مجلس السيادة السوداني: البرهان سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريبا

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أحمد جودة - القاهرة - قال ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني، إن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريبا.

وأضاف العطا في تصريحات لـ "الحدث السوداني"، أن روسيا طلبت "نقطة تزود" على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر.

وذكر عضو مجلس السيادة السوداني، أنه ليس عيبا إعطاء قاعدة عسكرية لأي دولة على البحر الأحمر جمعتنا معها شراكات اقتصادية.