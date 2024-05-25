نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة العسومي.. البرلمان العربي يختتم جلسته العامة بمناقشة تطورات الأوضاع في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جلسته العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وناقشت الجلسة تطورات الأوضاع في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة وتطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تتدهور يوما بعد يوم جراء الحرب الإسرائيلية الشعواء على غزة، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، والذي يتزامن مع الظروف القاسية والصعبة واللاإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين والمهجرين.

وتطرقت الجلسة لإعلان البحرين الصادر عن القمة العربية في دورتها الـ 33 والتي استضافتها مملكة البحرين، وثمن البرلمان العربي، مخرجات هذه القمة والتي تعد ضمانة لأمن واستقرار المنطقة في ضوء وحدة الكلمة والصف والمصير ووحدة الموقف العربي الثابت والداعم لقضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب.

واختتمت الجلسة العامة الرابعة أعمالها، بعد مناقشات واعتماد التقارير المرفوعة من لجانها الدائمة الأربع، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

و ناقشت الجلسة تقارير اللجان والتي تضمنت محاور عدة حول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في الوطن العربي، ضمن جهود البرلمان العربي الرامية لبلورة رؤى برلمانية واستراتيجيات عربية تسهم في حلحلة التحديات التي تواجه المنطقة العربية فضلًا عن مشروعات القوانين الاسترشادية التي تهدف إلى تحسين منظومة العمل التشريعي في الوطن العربي، ومتابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتفاعل معها، بما يخدم حماية المصالح العربية والمساهمة في تحقيق الاستقرار والنمو والتكامل في الوطن العربي، كجزء من تطوير أدوات منظومة العمل العربي المشترك، وبما يسهم في حماية وصيانة الأمن القومي العربي.

كما بحثت الجلسة آخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2023م، ومقترح البرلمان العربي بإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وقانون تنظيم مكافحة خسائر سلاسل الإمداد الغذائي (فقد وهدر الطعام)، ومسودة قانون مكافحة التنمر في العالم العربي، والمسودة الثانية لمشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن العام 2023م، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023م.