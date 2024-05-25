العالم اليوم - فيديو.. مروحية رئيس وزراء أرمينيا تتجنب "مصير رئيسي"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مروحية رئيس وزراء أرمينيا تتجنب "مصير رئيسي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 07:21 مساءً - تعرضت المروحية التي تقل رئيس وزراء أرمينيا، لموقف خطير في الجو، واضطرت للقيام بهبوط طارئ، بينما استرجع المتابعون حادث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تعرض لموقف مشابه، ولكن النهاية كانت الموت.

وتعرضت مروحية تقل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان، لأحوال جوية سيئة جدا، مما اضطرها للهبوط بمدينة فنادازور الأرمينية، قبل أيام.

وكتب باشنيان عبر حسابه على فيسبوك بعد الحادثة: "أعزائي كل شيء على ما يرام. بسبب أحوال الطقس، المروحية اضطرت للهبوط في فنادازور. الآن سنكمل الرحلة بالسيارة".

وفي ظروف مشابهة، تحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران، الأحد الماضي.

وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.