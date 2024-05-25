العالم اليوم - لابيد يهاجم نتنياهو وابنه بعد "كارثة" فيديو "المتمرد"

انتم الان تتابعون خبر لابيد يهاجم نتنياهو وابنه بعد "كارثة" فيديو "المتمرد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 07:21 مساءً - وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الفيديوهات المتداولة عبر الإنترنت في اليوم الماضي بالتحريضية على الفتنة والكارثية، سواء كانت حقيقية أو مدبرة لإثارة الشغب.

وانتشر تسجيل لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، في فيديو مثير للجدل قام بنشره أيضا يائير نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد على منصة "إكس": "حقيقة أن آلة السم وأبواق نتنياهو تردد بحماس مقاطع فيديو تدعو إلى حرب الأشقاء وحل الجيش هي محاولة أخرى للهروب من المسؤولية".

وأضاف لابيد " يجب أن يتوقف هذا الجنون.. يجب إزالة هذه الحكومة من حياتنا قبل أن تدمر كل ما هو عزيز ومقدس في هذا البلد".

وقال الجندي في الفيديو الذي نشره على تيليغرام: "لن نستمع إلا لرئيس الوزراء"، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع فتح تحقيق في الواقعة.

وأعلن الجندي في الفيديو: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، "فقد دعا الجندي الملثم إلى التمرد ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت".