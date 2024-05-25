العالم اليوم - لاعب سعودي سابق يطالب بفك "نحس" النصر ورونالدو

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 07:21 مساءً - في ظل تراجع نتائج نادي النصر السعودي وصيام هدافه كريستيانو رونالدو عن التهديف، طالب النجم السابق للنادي، هاشم سرور، بجلب قارئ للقرآن لفك ما وصفه بـ"العين" التي أصابت الفريق.

جاء هذا الطلب بعد تعادل النصر مع الرياض 2-2 في الدوري السعودي، حيث "الدون" العديد من الفرص السهلة للتسجيل.

ويرى سرور أن ما يحدث لرونالدو واللاعبين "أمر غير طبيعي"، محذرًا من أن النصر قد يخسر نهائي كأس الملك أمام الهلال ويستمر صيام رونالدو عن التهديف.

يذكر أن رونالدو فشل في كسر رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، ولا تزال لديه فرصة لتحقيق ذلك في المباراة الأخيرة ضد فريقه السابق، الهلال.