العالم اليوم - صدمة في نهائي الديربي.. مانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد

انتم الان تتابعون خبر صدمة في نهائي الديربي.. مانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 07:21 مساءً - حقق مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تحقيقه مفاجأة كبيرة، وهزيمته لبطل إنجلترا، مانشستر سيتي، في المباراة النهائية السبت.

وانتصر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، على استاد ويمبلي، في المباراة الختامية للموسم الكروي الإنجليزي.

وفاجأ "الشياطين الحمر" خصمهم بأداء قوي خلال المباراة، ولم يسمح بفرص عديدة لكتيبة بيب غوارديولا.

وسجل لمانشستر يونايتد النجمين البالغين 19 عاما فقط، الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، والإنجليزي كوبي ماينو.

تفاصيل اللقاء

واستغل غارناتشو خطأ فادحا من المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول، في الدقيقة 30، حيث مرر الأخر الكرة لمرمى خالي، ليضعها الشاب الأرجنتيني بسهولة في الشباك.

وعزز المراهق الإنجليزي كوبي ماينو التقدم في الدقيقة 39، بهدف جاء بعد جملة تمريرات سريعة جميلة من الفريق.

وبدا مانشستر سيتي عاجزا عن العودة للقاء في الشوط الثاني، ولم يشكل خطورة سوى بتسديدة من إيرلنغ هالاند ارتطمت بالعارضة.

ولكن في الدقائق الأخيرة، سجل مانشستر سيتي هدف تقليص الفارق عن طريق الجناح البلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 87.

وداعية تن هاغ؟

ووصل مانشستر يونايتد للقب رقم 13 في بطولة كأس الاتحاد، ويبتعد الآن عن أرسنال بفارق بطولة واحدة.

وانتشرت أنباء حول رحيل المدرب الهولندي إريك تن هاغ عن مان يونايتد بعد المباراة، لذلك حمل اللقاء أهمية كبيرة للمدرب الهولندي.

ويعتبر كأس الاتحاد الإنجليزي البطولة الثانية التي يحققها تن هاغ مع مانشستر يونايتد، بعد بطولة كأس الدوري "كاراباو" في 2023.