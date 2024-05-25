العالم اليوم - نتيناهو يعلق على فيديو "الجندي المتمرد" ويحذر من العصيان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 09:28 مساءً - علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الفيديو المنتشر لجندي إسرائيلي، تمرد على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، وأبدى ولائه لنتنياهو فقط.

وقال نتنياهو: "لقد حذرت مرات عديدة من مخاطر العصيان، وأرفض بشكل قاطع أي نوع من العصيان من أي جهة كانت، وأتوقع من جميع الأنظمة معاملة التمرد بطريقة واحدة".

وانتشر تسجيل لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، في فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الجندي في الفيديو الذي نشره على تيليغرام: "لن نستمع إلا لرئيس الوزراء"، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع فتح تحقيق في الواقعة.

وأعلن الجندي في الفيديو: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية".

وكان نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، قد أعاد نشر الفيديو على حسابه الشخصي.

ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد حول الواقعة: "الفيديوهات التحريضية على الفتنة المتداولة عبر الإنترنت خطيرة وكارثية".

وأضاف متهما الحكومة الإسرائيلية بالتحريض على التمرد: "يجب أن يتوقف هذا الجنون. يجب إزالة هذه الحكومة من حياتنا قبل أن تدمر كل ما هو عزيز ومقدس في إسرائيل".