نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القيادة المركزية الأمريكية تعلن تضرر 4 سفن على سواحل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت، أن 4 سفن تابعة للبحرية الأمريكية وتعمل في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت صباح اليوم بفعل الأحوال الجوية، دون وقوع إصابات.

وقالت القيادة في بيان لها: "4 سفن للبحرية الأمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت صباح اليوم من أحوال الطقس، السفينتان الثالثة والرابعة على الشاطئ حاليا في إسرائيل قبالة عسقلان".

وأضاف البيان أن "الجهود جارية لاستعادة السفن بمساعدة البحرية الإسرائيلية ولم ترد أنباء عن إصابات".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية صباح السبت إن الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة إلى شواطئ مدينة أسدود، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية قامت بإعادته وربطه مجددا.

وبعد أشهر من الاستعدادات، وبتكلفة ضخمة من المتوقع أن تصل إلى 320 مليون دولار، تم في الأسبوع الماضي افتتاح الرصيف البحري الأمريكي الذي يتيح طريقا جديدا لتدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.