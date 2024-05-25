إيطاليا تعلن استئناف تمويلها للأونروا

إيطاليا تعلن استئناف تمويلها للأونرواأعلنت إيطاليا اليوم السبت، أنها قررت استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي تم تعليقه إثر مزاعم العدو الصهيوني بأن موظفي الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم السابع من أكتوبر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، قوله: إن الأخير أبلغ الجانب الفلسطيني، اليوم السبت، أن روما ستعاود تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضاف تاياني: "أبلغت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديدًا للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو.. ستخصص خمسة ملايين منها للأونروا".