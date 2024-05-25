نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على بعد أمتار.. حماس تستهدف دبابة وجرافة عسكرية للجيش الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها لدبابة وجرافة وجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف دبابة "ميركفا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "تاندوم" و"الياسين 105"، ودك جنود وآليات العدو في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح".

وأظهر مقطع الفيديو استهداف الجرافة والدبابة من على بعد أمتار قليلة، وإصابتهما بشكل مباشر وانفجار القذيفة فيهما.

وأمس الجمعة، أعلنت "القسام" أنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع".

وأضافت في بيان آخر: "كتائب القسام تدك تجمعا لقوات العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة".

كما أعلنت "القسام" أنها "استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في حي الشوكة شرق مدينة رفح"، فيما "تمكن مجاهدو القسام من قنص جنديين صهيونيين في محاور التقدم بمشروع بيت لاهيا شمال معسكر جباليا شمال القطاع".

وتابعت: "في كمين محكم بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتي "ميركفاه 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" وعبوة "شواظ" من المسافة صفر".

وجاء في بيانات كتائب "القسام" عن عملياتها التي نفذتها اليوم السبت ضد إسرائيل:

"- استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركافا 4" بقذيفتي "الياسين 105" في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا".

- "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا".

- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية خاصة بجوار عمارة حبوب في مخيم جباليا، وإيقاع أفرادها ما بين قتيل وجريح".

- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة "رعدية" في قوة من الجنود الصهاينة قرب عين نفق شرق مخيم جباليا، وأوقعوا بينهم قتلى وجرحى".

- "بعد عودتهم من خطوط القتال أبلغ مجاهدونا عن استهداف دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" خلف مدارس أبو زتون واستهداف دبابة "ميركفا 4" أخرى بقذيفة "الياسين 105" على مفترق البرعي بمخيم جباليا".

"-استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح".