نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة: سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية وخاصة الغذائية لغزة بكل قوتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن الضيوف المصريون البارزون والدبلوماسيين الأجانب ‏الذين حضروا العشاء التركي ‏الذي أقيم في مقر سفارة القاهرة في إطار أسبوع المطبخ التركي الذي ينظم ‏تحت ريادة السيدة هانم أمينة أردوغان عقيلة رئيس ‏الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان‎ ‎

‎وقال السفير شن في كلمته التي قالها في افتتاح الإفطار، إن المطبخ التركي والمصري يعدان من أقدم ‏‏مطابخ الشرق الأوسط، وأن ‏كلا المطبخين أثرا على بعضهما البعض على مدار التاريخ كما أن الشعب ‏‏المصري يحب جدا المطبخ التركي والأطباق التركية. ‏‎ ‎ ‎

‎وأشار السفير شن إلى أن كل منطقة وحتى كل مقاطعة في تركيا تتميز بمنتجاتها الفريدة وموضوع هذا ‏العام هو مطبخ منطقة ‏‏"إيجه".‏

‎وذكر أن خبراء الصحة والطب ينصحون اليوم من أجل عيش حياة طويلة ومثمرة بعيدا عن أمراض القلب والأوعية ‏الدموية ‏بمأكولات البحر الأبيض المتوسط، التي تعتمد على زيت الزيتون والمأكولات ‏البحرية والخضروات. موضحا إن مطبخ منطقة ‏إيجه هو جزء فريد من مطبخ البحر الأبيض المتوسط.‏

‎وبهذه المناسبة، تطرق السفير صالح موطلو شن إلى تطور العلاقات التركية المصرية في كافة مجالات ‏السياحة والاقتصاد والتجارة ‏والصناعة والرياضة والثقافة، موضحا أنه حضر منتدى السياحة ‏الإفريقية الذي نظمته الشركات التركية وفندق ريكسوس التركي ‏الشهير في شرم الشيخ.‏‎ ‎

وقال السفير شن أن خبراء ومسئولي السياحة الذين حضروا المنتدى وتحدثوا هم من تركيا. كما أكد خبراء ‏السياحة شركات السياحة ‏التركية أن مصر هي الوجهة السياحية الأبرز والأغنى في إفريقيا وأن مستقبلها ‏مشرق‎.‎

وقال إن مصر تمتلك بتاريخها وثقافتها وبحرها ورمالها‎ ‎مقومات كبيرة كوجهة جذابة‎.‎

وأشار السفير شن إلى أن المطبخ والمأكولات تضيف جاذبية للوجهات السياحية مبينا أن العديد من ‏الفنادق في مصر تستفيد من ‏معدات وتجهيزات المطبخ التركي والطهاة الأتراك‎.‎‏ وأشار إلى أنه التقى ‏بالطهاة الأتراك في فندق ريكسوس خلال زيارته لشرم ‏الشيخ‎.‎

وقال السفير شن أن "المحشي" أو "الملفوف" الذي هو عبارة عن ورق العنب محشو بالأرز أو البرغل ويعد أحد ‏الأطباق الرئيسية ‏في مطبخ منطقة إيجه كما يعد طبق شائع في المطبخ التركي والمصري‎.

وأشار إلى أنه كان أيضا من أطفال منطقة إيجة وأن والدته كانت تصنع لفائف ورق العنب المحشوة ‏بالبرغل في طفولته، وأنه يتذكر ‏هذا الطبق بشوق‎.‎

وذكر أن السائحين المصريين الذين يزورون تركيا يظهرون أيضًا اهتمامًا خاصًا بفن الطهي التركي‎.‎

كما صرح السفير شن أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية، وخاصة الغذائية إلى غزة بكل قوة مضيفا ان ‏آلاف الأطنان من ‏المواد الغذائية جاهزة للشحن بالتعاون مع مصر وبدعم من السلطات المصرية‎.‎

‎وأشار إلى أنه من أجل استئناف ارسال شحنات المساعدات الإنسانية، فإن على إسرائيل ان تنسحب من ‏معبر رفح وإعادة تحقيق ‏الامن. ‏

‎وقال السفير شن "أرحب بقرار رئاسة الجمهورية المصرية عقب الاتصال الذي تم بين السيد الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي على ‏دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود المنتظرة في مصر من معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى ‏آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني أي تنسحب إسرائيل من المعبر" ‏

وقال السفير شن "على أية حال، يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده ويمارس الضغط على ‏إسرائيل لتوصيل ‏المساعدات الغذائية إلى غزة بشكل عاجل "‏‎.‎

‎وأضاف السفير شن أن تركيا تقوم بدعم من مصر بتنفيذ انشطة لمساعدة عشرات الآلاف ‏من سكان غزة الذين قدموا إلى مصر‎.‎

‎وذكر أنه في عيد الأضحى هذا العام، ستستضيف سفارة الجمهورية التركية 500 عائلة فلسطينية ‏وستشارك السفارة معهم لحوم ‏الاضحية‎.‎