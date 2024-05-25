نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة: سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية وخاصة الغذائية لغزة بكل قوتنا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقبل سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن الضيوف المصريون البارزون والدبلوماسيين الأجانب الذين حضروا العشاء التركي الذي أقيم في مقر سفارة القاهرة في إطار أسبوع المطبخ التركي الذي ينظم تحت ريادة السيدة هانم أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان
وقال السفير شن في كلمته التي قالها في افتتاح الإفطار، إن المطبخ التركي والمصري يعدان من أقدم مطابخ الشرق الأوسط، وأن كلا المطبخين أثرا على بعضهما البعض على مدار التاريخ كما أن الشعب المصري يحب جدا المطبخ التركي والأطباق التركية.
وأشار السفير شن إلى أن كل منطقة وحتى كل مقاطعة في تركيا تتميز بمنتجاتها الفريدة وموضوع هذا العام هو مطبخ منطقة "إيجه".
وذكر أن خبراء الصحة والطب ينصحون اليوم من أجل عيش حياة طويلة ومثمرة بعيدا عن أمراض القلب والأوعية الدموية بمأكولات البحر الأبيض المتوسط، التي تعتمد على زيت الزيتون والمأكولات البحرية والخضروات. موضحا إن مطبخ منطقة إيجه هو جزء فريد من مطبخ البحر الأبيض المتوسط.
وبهذه المناسبة، تطرق السفير صالح موطلو شن إلى تطور العلاقات التركية المصرية في كافة مجالات السياحة والاقتصاد والتجارة والصناعة والرياضة والثقافة، موضحا أنه حضر منتدى السياحة الإفريقية الذي نظمته الشركات التركية وفندق ريكسوس التركي الشهير في شرم الشيخ.
وقال السفير شن أن خبراء ومسئولي السياحة الذين حضروا المنتدى وتحدثوا هم من تركيا. كما أكد خبراء السياحة شركات السياحة التركية أن مصر هي الوجهة السياحية الأبرز والأغنى في إفريقيا وأن مستقبلها مشرق.
وقال إن مصر تمتلك بتاريخها وثقافتها وبحرها ورمالها مقومات كبيرة كوجهة جذابة.
وأشار السفير شن إلى أن المطبخ والمأكولات تضيف جاذبية للوجهات السياحية مبينا أن العديد من الفنادق في مصر تستفيد من معدات وتجهيزات المطبخ التركي والطهاة الأتراك. وأشار إلى أنه التقى بالطهاة الأتراك في فندق ريكسوس خلال زيارته لشرم الشيخ.
وقال السفير شن أن "المحشي" أو "الملفوف" الذي هو عبارة عن ورق العنب محشو بالأرز أو البرغل ويعد أحد الأطباق الرئيسية في مطبخ منطقة إيجه كما يعد طبق شائع في المطبخ التركي والمصري.
وأشار إلى أنه كان أيضا من أطفال منطقة إيجة وأن والدته كانت تصنع لفائف ورق العنب المحشوة بالبرغل في طفولته، وأنه يتذكر هذا الطبق بشوق.
وذكر أن السائحين المصريين الذين يزورون تركيا يظهرون أيضًا اهتمامًا خاصًا بفن الطهي التركي.
كما صرح السفير شن أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية، وخاصة الغذائية إلى غزة بكل قوة مضيفا ان آلاف الأطنان من المواد الغذائية جاهزة للشحن بالتعاون مع مصر وبدعم من السلطات المصرية.
وأشار إلى أنه من أجل استئناف ارسال شحنات المساعدات الإنسانية، فإن على إسرائيل ان تنسحب من معبر رفح وإعادة تحقيق الامن.
وقال السفير شن "أرحب بقرار رئاسة الجمهورية المصرية عقب الاتصال الذي تم بين السيد الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود المنتظرة في مصر من معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني أي تنسحب إسرائيل من المعبر"
وقال السفير شن "على أية حال، يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده ويمارس الضغط على إسرائيل لتوصيل المساعدات الغذائية إلى غزة بشكل عاجل ".
وأضاف السفير شن أن تركيا تقوم بدعم من مصر بتنفيذ انشطة لمساعدة عشرات الآلاف من سكان غزة الذين قدموا إلى مصر.
وذكر أنه في عيد الأضحى هذا العام، ستستضيف سفارة الجمهورية التركية 500 عائلة فلسطينية وستشارك السفارة معهم لحوم الاضحية.