العالم اليوم - بعد إنجاز العين.. 5 فرق عربية في كأس العالم للأندية

انتم الان تتابعون خبر بعد إنجاز العين.. 5 فرق عربية في كأس العالم للأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 11:22 مساءً - مع انتصار العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا مساء السبت، تحدد عدد الأندية العربية التي ستشارك في النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025.

وانتصر العين على يوكوهاما الياباني، بنتيجة 5-1 التاريخية، ليحقق بطولة دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2003.

وأصبح العين آخر المتأهلين العرب لبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والتي ستنطلق صيف 2025.

هنا قائمة الأندية العربية الخمسة التي ستشارك في مونديال الأندية 2025:

الأهلي المصري.

الترجي التونسي.

الوداد المغربي.

الهلال السعودي.

العين الإماراتي.

يذكر أن بطولة مونديال الأندية بنسختها الجديدة، ستضم 32 ناديا من حول العالم، هم الأقوى قاريا، وستقام في الولايات المتحدة في يونيو 2025.