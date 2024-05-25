العالم اليوم - السيسي يهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 11:22 مساءً - هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فريق الأهلي المصري بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الترجي التونسي.

وكتب الرئيس المصري في حسابه على منصة "إكس" : "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير".

وأضاف السيسي: "كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق".

وتمكن نادي الأهلي المصري حامل اللقب، مساء السبت، من تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

ورفع الأهلي ألقابه إلى 12 لقبا بتغلبه على ضيفه الترجي التونسي 1-0 السبت على ملعب القاهرة الدولي أمام زهاء 60 ألف متفرج في إياب الدور النهائي.

وهذا اللقب الثاني للأهلي على حساب الترجي بعد 2012، بينما توج الفريق التونسي على حساب "المارد المصري" في 2018

كما أنه اللقب المصري الرابع على حساب الأندية التونسية التي توجت في مناسبتين على حساب الأهلي عبر النجم الساحلي 2007 والترجي 2018.

ويعتبر هذا التتويج المصري الثاني في غضون أسبوع على المستوى القاري، بعدما أحرز

نادي الزمالك كأس الاتحاد الافريقي الأسبوع الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.