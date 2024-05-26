العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي ينفي خطف أي من جنود في غزة بعد بيان حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 01:21 صباحاً - نفى الجيش الإسرائيلي ما أعلنه الجناح العسكري لحركة حماس بخصوص أسر مقاتلي الحركة لجنود إسرائيليين أثناء القتال في جباليابقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان "يوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا وجود لأيواقعة اختطف خلالها جندي". وكان قد أعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس إن المقاتلين أسروا جنودا إسرائيليين أثناء القتال في غزة.

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