نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “القسام” تعلن أسر جنود إسرائيليين شمال غزة.. وجيش الاحتلال ينفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال عملية في شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم «القسام»، أبو عبيدة، أن «مقاتلي كتائبنا نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا».

كما تحدث عن قيام مقاتلي «القسام» بـ«عشرات العمليات ضد القوات الإسرائيلية على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون».

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي أسر «القسام» لجنود إسرائيليين في جباليا.

وذكر في بيان: «يوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا وجود لأي واقعة اختطف خلالها جندي».